Propuesta de diputado que regularía tránsito vehicular genera reacciones

El rechazo entre los conductores es casi generalizado, tal y como, por ejemplo expresa Roberto Rangel: “Todos los beneficios siempre son para ellos y eso no puede ser, que no sean tan ridículos, y si quieren hacer ellos, que den el ejemplo, ¿no?, que primero se lo pongan ellos. Como está la cosa no se puede, no se puede hacer lo que él propone (el coronavirus)”.

En las calles, los conductores están totalmente en desacuerdo con el diputado del PRD, Víctor Castillo, que presentó una iniciativa legislativa para que los vehículos particulares en la ciudad de Panamá y Panamá Oeste circulen únicamente los lunes, miércoles y viernes en el caso de las placas con números que terminen en par; y martes, jueves y sábado, las placas que terminan en impares.

“Negativo, negativo con esa propuesta. Esa propuesta no puede ir porque si uno tiene un solo carro, cómo va a hacer uno para circular en el día”, se pregunta Antonio Núñez; mientras que Alexandra Hidalgo piensa que “aumentaría el riesgo por el uso del transporte público porque uno se siente más seguro con su vehículo particular”. Por su parte, al conductor Fabián Jones le preocupa no poder usar el auto cuando se presente una emergencia.

Los domingos serían de libre circulación para todos los vehículos, y se exceptuaría de la norma en general a los buses y taxis, así como a los vehículos oficiales, y de ministros y diputados. Su proponente dice que busca que haya más salud mental por menos tranques.

“Señores, Panamá tiene un piso vehicular de 1,404,565 vehículos a nivel nacional, y el 75% de estos vehículos redunda en la ciudad capital y Panamá Oeste”, sustentó el diputado del PRD Víctor Castillo su propuesta presentada el jueves ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Ante la iniciativa, el diputado de la Comisión de Transporte, Tito Rodríguez, dijo que “dejar de circular 500 mil carros en un día ayudaría mucho porque aunque sea diputado, tenemos el problema del tráfico aquí en el país, pero también me pongo a ver cómo van a hacer las personas que no pueden movilizar el carro y tienen que irse con el vecino, con el amigo o con el familiar y los contagios que vamos a tener por los problemas de salud, así que son cosas que son cosas que tenemos que analizar más profundamente”.

Desde el punto de vista de la salud pública, se insiste que de cualquier forma hay que cumplir con las medidas de bioseguridad.

De concretarse la iniciativa, la restricción según el último número de placa regiría de 5 de la mañana a 6 de la tarde. El proyecto espera apenas su primer debate.