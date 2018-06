Pleno de la Corte no admitió denuncia presentada contra Yanibel Ábrego

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió la denuncia penal interpuesta por el contralor Federico Humbert contra la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego.

La no admisión significa que no se acoge la denuncia por falta de prueba idónea, pero no quiere decir que se archivó y que el caso ya fue investigado, razón por la que la denuncia, puede volver a presentarse

La votación fue de siete a uno. Votaron a favor de la no admisión: Oydén Ortega (ponente), Abel Zamorano, Ángela Russo, José Ayú Prado, Cecilio Cedalise, Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega) y Jerónimo Mejía.

Secundino Mendieta (suplente de Hernán De León) se abstuvo de votar y Harry Díaz salvó el voto al no estar de acuerdo con la decisión.

El proyecto circulaba desde el viernes 1 de junio, pero se oficializó en el Pleno este jueves 7 de junio.

La denuncia fue interpuesta en horas de la tarde del viernes 18 de mayo. El pasado miércoles 16 de mayo, la Contraloría General de la República ordenó la auditoría forense de la planilla 080.