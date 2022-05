El aumento de los combustibles no solo afecta a los automovilistas, sino a todas las personas, porque sugiere efectos colaterales como el incremento en algunos alimentos, artículos y pasaje del transporte público y selectivo.

El economista Felipe Argote, dijo que el gobierno debe ver las variables que existen para tratar de reducir los efectos devastadores del aumento de precio que muy probablemente continuará subiendo.

Destacó que el efecto más preocupante es el costo de la comida, pero el mayor impacto lo sufren los dueños de automóvil que no pueden decir que no van a comprar más gasolina. Detalló que una de las medidas es mantener el tejido social y empresarial incentivando la demanda.

“Hay un 11% de desempleo, 50% de informalidad y una clase media que ya no aguanta la presión de aumento de precio y la reducción del poder adquisitivo, mientras que el Estado sí puede reducir el impuesto que cobra por galón que son 15 millones de dólares, mientras que se están exonerando a empresas poderosas por 600 millones de dólares”, aseveró el economista.

Argote resaltó que la gente podrá dejar de comprar algunas cosas como ropa, zapatos, dejará ir a restaurantes y otras cosas, pero no puede renunciar a comprar combustible porque necesita movilizarse.

“Aquí la economía se recuperó 15% y sigue creciendo, o sea, que no hay una recisión, sin embargo, el Estado no ha tomado las medidas para que la gente tenga dinero en el bolsillo reduciendo los gastos y aumentando la inflación”, expresó.

Para Argote, el " carpool" no debe ser sancionado, ya que existen plataformas digitales que prestan el servicio de transporte público y no tienen cupo de taxi, por lo que un particular no debe ser sancionado.

Resaltó que el gobierno debe cambiar su política económica y no esperar que la mano invisible resuelva todo, y luego salir a apagar fuego llamándolo "política de paz social".

Para sustituir los 15 millones de dólares que representa el impuesto del combustible, Argote dijo que se pueden dejar de exonerar los 600 millones de dólares de incentivo al turismo, reducir los 700 millones de planilla, entre otras medidas.