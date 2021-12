Luego de detectar el primer caso de la variante ómicron de la COVID-19 en Panamá, las autoridades de salud se mantienen en alerta ante su posible diseminación en la comunidad, con el objetivo de contenerla y no tener que llegar nuevamente a medidas drásticas.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre explicó que el primer paciente detectado con esta variante arrojó positivo en una tercera prueba de PCR y antígeno, sin embargo, el mismo había ingresado al país con una prueba negativa ¿Cómo sucede esto?

El director del Instituto Conmemorativo Gorgas Juan Miguel Pascale, dijo que esto sucedió porque es muy probable que el ciudadano extranjero se contagió antes de abordar el avión, por lo que al llegar al país el virus estaba incubando.

“Uno de los problemas es que se le aplicó una prueba de antígeno, las pruebas de antígeno son de menor sensibilidad, son excelentes cuando se tiene una gran cantidad de virus, pero si no, realmente no son tan eficientes como PCR. Probablemente esta persona tenía uno o dos días contagiado, el virus estaba incubando y no apareció hasta los cinco días de incubación”, explicó Pascale.

Agregó que la PCR arrojó una carga viral muy alta, por lo que considera que la persona se pudo contagiar justo antes de viajar a Panamá y por ello la carga viral era menor, lo que impidió que fuera detectado a través de la prueba de antígeno, más valoró que las medidas que se toman con las personas procedentes de países de riesgo están funcionando.

Destacó que el

ómicron al igual que la delta se convertirá en la variante dominante debido a que es más contagiosa, por lo que es importante que en estas fiestas de fin de año las personas sigan las medidas de bioseguridad, sobre todo el uso de mascarilla.

Pascale tomó por ejemplo las medidas que están aplicando los países europeos de volver al cierre de actividades nocturnas, eliminar la celebración de año nuevo, volver al teletrabajo entre otras, porque son conscientes de que estas fiestas son de enorme riesgo y las personas no toman las medidas de control. Por lo que la mayor recomendación para los panameños es usar la mascarilla en todo momento, mantener la distancia con las personas y si se puede celebrar al aire libre mejor.

La variante delta y la ómicron tienen diferencias, la última tiene una replicación en trato respiratorio superior por lo que no causa neumonía, y eso es una buena noticia, pero esta condición hace que tenga una alta transmisibilidad, Pascale reitera que el uso de la mascarilla es importante ante esta nueva variante.

El especialista señaló que en la medida en que mantengamos la burbuja familiar mejor, evitar estar aglomerados en lugares cerrados y en caso de acudir a un sitio aglomerado que sea al aire libre.

Entre los síntomas que presenta la ómicron, Pascale ha señalado que ha sido difícil determinarlos porque como las personas tienen el esquema completo de vacuna no se manifiestan grandemente, sin embargo, se ha visto que los pacientes con esta variante experimentan mayor congestión nasal.

Resaltó la importancia de colocarse la dosis de refuerzo, también hizo el llamado a las personas que aún no están convencidas de la vacuna para que lo hagan, igual recomendación brinda a quienes no han completado el esquema.

Pascale no descartó que el tiempo de colocación del refuerzo de seis meses se reduzca ante la llegada de esta nueva variante, no obstante, será una decisión que se deberá tomar en Consejo de Gabinete.