Quienes residen en Panamá Norte y Panamá Este diariamente sufren las consecuencias del desorden, los altos costos del pasaje y la falta de mano dura de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Durante tres días, nos adentramos en diversas comunidades para constatar las quejas de usuarios del transporte colectivo y selectivo de pasajeros, frente al incremento del pasaje, a pesar de que están recibiendo un subsidio del Gobierno.

Las Sras. Martina y Zuleika, quienes residen en el Valle de San Isidro en el distrito de San Miguelito, cada vez que necesitan salir de sus casas para trasladarse a la estación más cercana del Metro de Panamá, tienen que pagar $0.25 centavos de más en su pasaje.

SUFRIMIENTO EN PANAMÁ NORTE

Pero si en San Isidro llueve, en Caimitillo no escampa. Y es que, sus residentes deben meterse la mano en los bolsillos para sacar de dónde muchas veces no tienen más de $5.00 dólares al día; por lo que exigen a las autoridades una ruta interna de Metrobús, ya que llevan años en esta lucha y aún no lo consiguen.

Los estudiantes también sufren estos incrementos. A pesar de que tienen establecido un pasaje especial, a muchos propietarios de transporte colectivo parece no importarles, así lo confirmó Henry Mejía, que diariamente gasta $5.00 en pasaje.

Algunos no encuentran explicación para estos aumentos ilegales, sobre todo porque desde el pasado 3 de junio el Gobierno empezó a otorgar un subsidio a los transportistas, frente a las protestas y exigencias constantes por el incremento de los combustibles.

SUBSIDIO A TRANSPORTISTAS

Actualmente unos 70 mil taxis, buses de pasajeros y busitos colegiales, han cumplido con los requisitos para recibir el beneficio; para lo cual, ya se ha desembolsado más de un millón 200 mil dólares.

Yarizta Díaz de la Asociación de Usuarios del Transporte Público, cataloga de injustificable los altos costos que deben pagar en el transporte, sobre todo por el beneficio que muchos están recibiendo.

Pero los usuarios no solamente sufren estas penurias en el transporte colectivo, lo mismo ocurre en el selectivo.

SITUACIÓN EN PANAMÁ ESTE

Hay zonas más críticas que otras, como el Este de la capital donde hicimos otro recorrido y nos encontramos al señor Eligio Cedeño, quien reside desde 25 años en Utivé de Pacora.

Él y cientos de moradores deben tener preparado el bolsillo con más de $1.50 y hasta $2.00 para salir y entrar de su comunidad.

DENUNCIAS EN LA ATTT

Algunos pasajeros cansados han presentado denuncias en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que ya ha abierto unos 20 expedientes, según relató a TVN Noticias, Carlos Ordoñez, director general.

Al final, todos estos usuarios del transporte público piden que, así como las autoridades les prestan atención y ayudan al transportista, también extiendan su mano a quienes deberían ser los tesoros del transporte, porque la situación no sólo está dura para un grupo, está siendo difícil para todos.