'El contralor es mi amigo, pero yo sé manejar el conflicto de intereses', Lombana

El candidato presidencial por libre postulación Ricardo Lombana dijo este jueves 25 de abril, que reconoce el conflicto de interés y que a pesar de que Federico Humbert es su amigo, el contralor no ha hecho a tiempo su trabajo como fiscalizador en temas como Odebrecht y las auditorías de las planillas de la Asamblea Nacional.

Durante la campaña de Lombana, una de las críticas por parte de otros candidatos y en redes sociales es su amistad con Humbert, este último en muchas ocasiones ha sido cuestionado por sectores que aducen que no ha cumplido su rol de fiscalizador.

“ Al contralor se le ha cuestionado por sus actuaciones. Uno de los que lo ha cuestionado es este servidor…El hecho de tener una relación de amistad, para mí que aspiro a ser presidente no ha sido ni será obstáculo para señalar lo que considero está mal”, recalcó.

En este sentido, el candidato presidencial indicó que las auditorías a la empresa Odebrecht demoraron mucho tiempo y las realizaron cuando estaba firmándose el acuerdo de colaboración.

Considera que esas auditorías debieron iniciar desde el día uno. “ Yo era el principal crítico de la falta de acción de la Contraloría”.

Incluso, sostuvo que las auditorías a las partidas llegaron en un momento político, cuando el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela perdió el llamado pacto de gobernabilidad con el Legislativo.

“ Al mismo tiempo que lo he cuestionado no tengo que negar que el contralor es mi amigo…Yo sé manejar muy bien el conflicto de intereses, sino no les estuviera hablando como lo hice desde hace tiempo. Si uno es amigo uno tiene que señalar lo que considera está mal”, argumentó.

Una campaña que ‘marca tendencia’

El candidato presidencial habló en Noticias AM sobre el crecimiento del Movimiento Otro Camino Panamá y dijo que su campaña está marcando tendencia.

Para Lombana, era impensable hace unos años que un ciudadano lograra involucrar a otros sin recursos y sin estructura tradicional para obtener una candidatura y mucho menos que esa candidatura tuviese un movimiento, mensaje y propuestas.

“ El Movimiento Otro Camino Panamá ha venido demostrando que se puede romper los viejos mitos de la política”, agregó.

Lombana dijo que no es correcto pensar que los partidos tienen gente para gobernar y los independientes no, pues a su juicio, el marco de los independientes es más amplio, pues no es necesario que estén en un colectivo, ya que les dan valor a los méritos, la idoneidad y las ganas de trabajar.

Reitera que el crecimiento del movimiento es importante y se nota en la convicción de la ciudadanía, las encuestas y los ataques de los otros candidatos y partidos políticos.

El candidato presidencial considera que los independientes tendrían más impacto si se hubiese logrado el consenso, sin embargo, aún mantiene comunicación con la candidata por libre postulación Ana Matilde Gómez.