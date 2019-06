Minutos más tarde, Cortizo en su cuenta de Twitter señaló que el reemplazo de Lewis Navarro será el expresidente de la República y negociador de los tratados Torrijos - Carter, Arístides Royo.

"Confío en que con su experiencia y trayectoria trabajará por los mejores intereses del Canal de Panamá y en beneficio de todo el país", señaló Cortizo.

De acuerdo a Lewis Navarro, quien fue ministro de Relaciones Exteriores en la administración de Martín Torrijos (2009 – 2014), su decisión la tomó por consideraciones personales y profesionales.

He comunicado a @NitoCortizo que consideraciones personales y profesionales requieren que decline la designación con que me honrara recientemente. Le he reiterado mi apoyo incondicional e irrestricto al Buen Gobierno donde seguiré colaborando donde sea requerido mi aporte.