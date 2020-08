Suspenden sin sueldo a funcionaria de Aduanas mencionada en supuesta fiesta

Fotografías colgadas en redes sociales, son las supuestas evidencias que hicieron que una funcionaria de la Autoridad Nacional de Aduanas sea mencionada como posible participante en una supuesta fiesta realizada en un restaurante de la localidad. El hecho provocó una protesta la noche de este miércoles e hizo que llegara la policía y un funcionario del Ministerio de Salud.

“Ahí no hay nadie, no. Bueno yo no sé, en realidad, cuando yo llegué, no había nadie. No hay puerta para atrás, atrás no hay puerta, del restaurante, no hay puerta”, aseguró Indalecio Navarro, director del Centro de Salud de Calidonia.

Luego de la circulación de las fotografías, TVN Noticias supo por la directora de Aduanas, Tayra Barsallo, que la funcionaria mencionada fue separada de su cargo sin sueldo, mientras dure la investigación por el Comité Disciplinario de la institución.

El proceso, según explicó, se basa en Faltas de Máxima Gravedad contenidas en el Reglamento Interno de la Autoridad de Aduanas. La directora detalló que las medidas adoptadas son independientes a lo que haga el Ministerio de Salud.

La exprocuradora de la Nación y exdiputada, Ana Matilde Gómez cuestionó que con su conducta “estos funcionarios están retando y hasta cuánto puede el pueblo resistir y aguantar que en su cara le enrostren la selectividad de las medidas y el cumplimiento, y eso realmente es una burla. En la administración pública no hay nada mejor que el ejemplo”.

El director metropolitano de Salud, Israel Cedeño, explicó que “el doctor Navarro cuando llegó no vio ningún vehículo con línea amarilla, ningún vehículo oficial, no había ningún funcionario del MINSA. De esas imágenes que se están presentando, igual se están haciendo las investigaciones, eso no se ha cerrado. Se va a contactar a todas esas personas que salen en esos gafetes que se mostraron ahí, tanto del MIVIOT como del MINSA, y se van a hacer la investigación con ellos a ver por qué estaban ahí. Pero insisto, en el momento, cuando entraron, no había nada”.

Quienes protestaron exigían la presencia de autoridades porque supuestamente dentro del local habían funcionarios que violaron la prohibición de reunión y consumir dentro de establecimiento, por mencionar algunos incumplimientos.

La gobernadora de la provincia de Panamá, Judy Meana sostuvo que “todos estamos llamados a cumplir las leyes y los decretos, y uno no puede justificar romper o violar esos decretos porque otro lo haya hecho, uno debe dar el ejemplo, uno debe cumplir los decretos. Como funcionaria, lo único que puedo hacer al respecto es dar el ejemplo y cumplir lo que me manda la ley, y en ese sentido, sancionar o investigar violación de toque de queda y cuarentena le corresponde al Ministerio de Salud”.

TVN Noticias fue este jueves al restaurante donde supuestamente hubo fiesta, pero no hubo quien negara o admitiera esa versión. Del Ministerio de Salud se prometió una investigación.