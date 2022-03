Cabe recordar que un grupo de personas del distrito capital presentó al Tribunal Electoral una solicitud para revocar el mandato del alcalde José Luis Fábrega, fundamentados en una serie de situaciones como incumplimientos de su plan de trabajo presentado en campaña, así como la falta de transparencia en los procesos de convocatoria durante los dos años y medio de gobierno.

Vea también: Alcalde Fábrega reacciona a cuestionamientos sobre aprobación del plan de ordenamiento

El documento fue presentado por Roberto Ruiz Díaz, quien señala que no se ha cumplido con la debidaconvocatoria ciudadana y se han presentado proyectos que no son prioridad municipal, destacando quehace un año y medio no se cumple con la transparencia y rendición de cuentas.

En el documento alegaban que, cumpliendo con lo que manda la ley de que no se puede solicitar larevocatoria durante el primer y último año de mandato, se presenta la solicitud a fin de que losciudadanos de la comuna capitalina decidan si quieren o no revocar el mandato de Fábrega.