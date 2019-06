El presidente de la República, Juan Carlos Varela, reaccionó a declaraciones del vicepresidente electo José Gabriel Carrizo, quien tras una reunión con el contralor Federico Humbert mostró su preocupación, porque aún no cuentan con el informe de las finanzas públicas del Estado.

Varela cuestionó la forma en que Carrizo habló del tema de las finanzas del Estado y pidió manejar esto de manera “más profesional y con prudencia; y con más respeto al pueblo panameño que se merece información precisa”.

“Este tipo de declaración no conviene al país”, aseguró Varela, quien manifestó que ya se comunicó con el presidente electo Laurentino Cortizo, para hablar del tema.

El mandatario aseguró que es la responsabilidad del Órgano Ejecutivo saliente dar un informe final de la gestión de gobierno y las obras en transición. Adelantó que el próximo martes habrá un Consejo de Gabinete que entregará un informe final y luego iniciarían con un proceso de rendición de cuentas.

Sobre una solicitud de Carrizo al contralor de no refrendar contratos que afecten las finanzas del Estados, Varela indicó que “dar órdenes al contralor es improcedente. Que la juventud no comprometa la transmisión (…) No sé en qué parte de la Constitución dice que un vicepresidente electo le da órdenes a un contralor escogido por la Asamblea”.