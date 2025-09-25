Taller del IPHE confecciona miles de banderas y artículos patrios para las fiestas de noviembre en Panamá

El taller conocido incrementa su producción en un 90% durante la temporada patriótica.

Ciudad de Panamá, Panamá/De cara a noviembre, mes de la patria, Panamá se llenará de colores rojo, blanco y azul. En el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) se trabaja a ritmo acelerado para confeccionar las miles de banderas y artículos patrios que se ondearán en instituciones públicas y privadas durante estas celebraciones.

El taller de costura del IPHE es el epicentro de esta producción patriótica. Desde dicho lugar se confeccionan todas las banderas que se distribuirán a lo largo del territorio nacional.

Una de las trabajadoras del taller explica que el proceso inicia en la mesa con el corte de los diferentes tamaños de las banderas. Posteriormente, en la mesa marcada con los diferentes tamaños del rojo, el azul, mientras se van marcando las estrellas con un molde específico.

La transformación de rollos de tela en el emblema nacional requiere precisión y dedicación. El corte de 200 banderas, incluyendo los cuatro paños que las componen, puede completarse en al menos tres horas.

Con 54 años de historia, este taller, junto al de ebanistería, elabora una variedad de artículos patrios que incluye banderas, listones, polleras, estandartes, astas y bases. Se pudo conocer que en el lugar se están produciendo casi 300 a 400 astas y bases en dos o tres meses.

En promedio, el taller produce alrededor de 250 artículos semanales, pero para estas fechas los pedidos aumentan de forma considerable. La producción no solo genera ingresos para la institución, sino que fortalece los procesos de enseñanza y formación técnica del IPHE.

Con información de Kayra Saldaña