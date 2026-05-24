Acodeco y operadoras de telefonía buscan acuerdos para evitar cobros indebidos

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid , explicó que actualmente las compañías telefónicas no están aplicando cobros relacionados con las diferencias que habían sido cuestionadas anteriormente, mientras continúan las mesas de análisis y diálogo entre las partes involucradas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que mantiene conversaciones con las empresas operadoras de telefonía y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), con el objetivo de evitar afectaciones a los consumidores por cobros que no correspondan a los contratos originalmente suscritos.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, explicó que actualmente las compañías telefónicas no están aplicando cobros relacionados con las diferencias que habían sido cuestionadas anteriormente, mientras continúan las mesas de análisis y diálogo entre las partes involucradas.

Según Abadi Balid, la entidad ha solicitado a las operadoras ampliar la variedad de planes disponibles para los usuarios, de manera que puedan escoger opciones más ajustadas a sus necesidades y posibilidades económicas.

“Lo que les hemos exigido es que amplíen la variedad de planes para que los consumidores puedan escoger opciones que se ajusten mejor a sus necesidades y posibilidades económicas”, manifestó.

El funcionario indicó que la intención es fomentar una mayor oferta en el mercado, con alternativas que incluyan distintos beneficios, precios y servicios, permitiendo a los clientes elegir el plan que consideren más conveniente en términos de data y costos.

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Asimismo, destacó la importancia de que cualquier modificación o ajuste en las tarifas de los servicios sea comunicado de forma clara y oportuna a los consumidores, evitando cobros inesperados o confusiones en la facturación.

El administrador de la Acodeco señaló que la institución mantiene un trabajo coordinado con la ASEP y las empresas telefónicas para alcanzar acuerdos que beneficien a los usuarios, sin necesidad de recurrir a medidas legales más severas.

“Queremos resolver esta situación mediante el diálogo y el entendimiento, pero al mismo tiempo vamos a defender y garantizar los derechos de los consumidores”, enfatizó.

Finalmente, la Acodeco reiteró que continuará vigilante del cumplimiento de las normas de protección al consumidor y exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier irregularidad relacionada con facturación, contratos o servicios de telecomunicaciones.