Acodeco sanciona transporte de la ruta Changuinola–David por incumplir normas de información al usuario

Unidad no contaba con información de tarifas, ni avisos sobre descuentos para determinada población.

Bocas del Toro/Luego que se diera una denuncia por parte de un usuario, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), sancionó a una unidad de transporte público que opera en la ruta Changuinola–David, tras comprobar irregularidades en la información brindada a los usuarios.

De acuerdo con la entidad, el denunciante alertó que el vehículo no mantenía visibles los rótulos con la tarifa del servicio ni los avisos informativos sobre los descuentos establecidos por ley para determinados sectores de la población.

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Durante una verificación realizada en la provincia de Bocas del Toro, inspectores de Acodeco confirmaron el incumplimiento. La unidad no exhibía la información exigida por la Ley 6 de 1987 y la Ley 134 de 2013, normativas que establecen un descuento del 30% para personas con discapacidad, pensionados, jubilados y adultos mayores en el transporte colectivo interurbano.

Tras constatar la falta, los funcionarios notificaron al agente económico responsable y procedieron a imponer una sanción pecuniaria, conforme a la normativa vigente.

“Los operadores del transporte colectivo deben mantener visible la información relacionada con las tarifas y los beneficios establecidos por ley, de manera que los usuarios puedan conocer claramente sus derechos al momento de utilizar estos servicios”, enfatizó la Acodeco en su comunicado.

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