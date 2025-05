Aderlyn Llerena: Segundo día de juicio continúa con testimonios importantes de la parte querellante

Este martes 27 de mayo se reanudó en el Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito la audiencia de juicio oral por la desaparición de Aderlyn Llerena Saldaña, vista por última vez el 13 de septiembre de 2022 cuando se dirigía a la escuela en Las Trancas, distrito de San Miguelito.

La abogada Geovanni Ortega, representante de la víctima y su familia, detalló que en esta segunda jornada se continuará con la evacuación de pruebas testimoniales y peritales que llevarán a esclarecer lo sucedido aquel 13 de septiembre con la niña que en su momento solo tenía 9 años.

“Creo que vamos a iniciar con unos testimoniales muy importantes, que guardan relación con la prueba pericial de ayer, con el video”, señaló Ortega al ser consultada sobre las expectativas para este segundo día de juicio.

La abogada también describió cómo culminó el primer día de la audiencia para la madre de Aderlyn, Dalys Saldaña: "Fuerte, muy difícil para Dalys; al final se tuvo que aplomar porque, haciendo su trabajo, la defensa buscaba desacreditar esta prueba pericial", indicó la defensora.

“Le hemos guardado con tanto recelo, pero ella se aplastó y pues hizo lo que correspondía para defender sus derechos".

“Hoy tenemos aproximadamente entre ocho o nueve, cuidado que diez dependiendo de la dinámica del interrogatorio y del contrainterrogatorio”, manifestó Ortega sobre la cantidad de testigos que presentarían su testimonio.

Ayer, el fiscal superior Humberto Rodríguez detalló que se presentarán más de un centenar de pruebas que buscan respaldar la teoría del caso contra el único sospechoso, Samuel Leopoldo Hutson.

De igual manera, Rodríguez reiteró los delitos imputados, que son privación de libertad, sustracción de menor y lesiones personales psicológicas. Detalló que, en caso de que se encuentre culpable al sospechoso, se pedirá una pena entre 17 y 18 años de prisión.

Pruebas del día 1 del juicio

En la primera parte del juicio se presentó un video de las cámaras de videovigilancia del Corredor Norte en el que la madre de Aderlyn hizo el reconocimiento de que se trataba de su hija y en el que se observa que un hombre la toma del brazo y la lleva hacia dentro de un herbazal; minutos después el hombre sale del herbazal, pero sin Aderlyn.

En la sala, se proyectó el video que muestra la hora exacta en la que presuntamente Hudson priva de libertad a la pequeña.

Uno de los testigos que presentó testimonio ante el estrado fue precisamente la señora Saldaña, quien no pudo evitar quebrarse emocionalmente al ser interrogada por la Fiscalía y contrainterrogada por la defensa del acusado, y recordar todos los detalles sobre aquel día en el que desaparece Aderlyn.

"Seguimos pidiendo justicia. Desde que me enteré de que Aderlyn no llegó a la escuela, siempre exigí el video y no me apoyaron, me lo negaron, y después de cuatro meses fue que nos dimos cuenta", señaló la madre, refiriéndose al hecho de que el acusado es el padrastro de una niña que era compañera de Aderlyn en su escuela.