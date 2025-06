Caso Aderlyn Llerena: Tribunal declara culpable a Samuel Leopoldo Hudson por dos delitos

El Tribunal de Juicio del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de San Miguelito, luego de analizar los descargos de la defensa y parte querellante en el caso Aderlyn Llerena, quien desapareció el 13 de septiembre de 2022, declaró culpable a Samuel Leopoldo Hudson, único acusado por su desaparición.

El Tribunal conformado por Librada Aguilar, Milena Vega, Iscenia Bonilla de Duncan declaró culpable a Hudson por los delitos de privación de libertad, sustracción de menores. Mas no se pudo comprobar el delito de lesiones personales psicológicas en perjuicio de la madre, Dalys Saldaña.

Contra el acusado se presentaron un centenar de pruebas testimoniales, periciales, documentales y un video proveniente de cámaras de videovigilancia que captaron a un hombre llevando de la mano a una niña hacia un área boscosa. Los familiares de Hudson lo identificaron. Además, se presentaron grabaciones en las que Hudson relata la secuencia de eventos desde la desaparición de Aderlyn.

El fiscal Humberto Rodríguez manifestó que lo más importante era saber dónde está la víctima. Añadió que se sustentó la importancia de una pena máxima sobre los delitos probados en su contra.

La abogada querellante, Giovany Ortega, por su parte, manifestó que no hubo colaboración atenuante, por lo que no considera que se deba dar una pena mínima. Mientras que la madre de la niña se mostró muy afectada al saber que, al culminar el juicio, aún no sabe cuál es el paradero de su hija.

Que diga la verdad, que diga dónde está mi hija. ¿Qué hizo con Aderlyn? Porque no ha dicho nada. No hay arrepentimiento!, expresó en medio de lágrimas Dalys Saldaña.

La pena máxima por estos dos delitos sería de 9 años, la misma que ha solicitado la Fiscalía como sentencia; no obstante, la defensa solicitó la pena mínima.

Aderlyn Saldaña desapareció a los 9 años, un 13 de septiembre del 2022, en el sector de Las Trancas en San Miguelito, cuando se dirigía a su escuela.

Actualmente, Hudson cumple condena de 38 años de prisión por delitos de violación carnal agravada, corrupción de menores agravada y actos libidinosos agravados, cometidos en octubre de 2022 en perjuicio de su hijastra.