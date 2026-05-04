Adolescente se convierte en el tercer detenido por robo en joyería de Costa del Este

Un operativo de cierre de vías activado por la Policía Nacional en el Corredor Sur permitió ubicar a los implicados a la altura del sector conocido como El Hueco de Tocumen.

Ciudad de panamá/Un joven de 16 años quedó bajo detención provisional por su vinculación con el asalto a una joyería ocurrido el pasado 29 de abril en Costa del Este, un caso que en pocas horas pasó de un golpe planificado a una fuga frustrada.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes del Ministerio Público, tras considerarlo presuntamente implicado en el delito de robo agravado contra el establecimiento comercial.

El adolescente se convierte en el tercer sospechoso detenido por este hecho, se suma a dos adultos que permanecen bajo la misma medida cautelar.

De acuerdo con información divulhada, los asaltantes habrían llegado al lugar vestidos como trabajadores de construcción, una fachada que les permitió acercarse sin levantar sospechas. Una vez dentro, golpearon al agente de seguridad que custodiaba la joyería y vulneraron el sistema de protección del local.

Con varias piezas en su poder, los sospechosos emprendieron la huida. Sin embargo, la escapatoria duró poco. Un operativo de cierre de vías activado por la Policía Nacional en el Corredor Sur permitió ubicar a los implicados a la altura del sector conocido como El Hueco de Tocumen.

En el lugar fueron aprehendidos dos hombres señalados como los principales sospechosos del robo. Además del menor de 18 años, quedó a disposición de la jurisdicción penal adolescente, que avanza con el proceso en su contra.