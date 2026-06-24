Aduanas y ARAP fortalecen coordinación para combatir la pesca ilegal en Panamá

Estas acciones buscan cerrar brechas operativas y consolidar una gestión más eficiente en el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales para combatir la pesca ilegal.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas continúa reforzando las acciones interinstitucionales para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), mediante el fortalecimiento de la cooperación con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

Como parte de estos esfuerzos, se desarrolló una reunión de trabajo entre los equipos técnicos de control y trazabilidad de ambas entidades, con el propósito de analizar las medidas que actualmente se implementan para combatir esta práctica y establecer nuevas estrategias que permitan mejorar la vigilancia y el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante el encuentro, especialistas de la ARAP expusieron las acciones que realizan en campo para prevenir y detectar actividades relacionadas con la pesca ilegal, así como los mecanismos de trazabilidad que permiten dar seguimiento a los recursos pesqueros desde su captura hasta su comercialización.

La información compartida permitirá identificar áreas en las que la Autoridad Nacional de Aduanas puede ampliar su apoyo y fortalecer los procesos de control y fiscalización.

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Entre las iniciativas proyectadas se encuentra el intercambio de información estratégica entre ambas instituciones y la implementación de programas de capacitación especializada dirigidos al personal técnico. Estas acciones buscan cerrar brechas operativas y consolidar una gestión más eficiente en el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales para combatir la pesca ilegal.

La directora encargada de la Autoridad Nacional de Aduanas, Carmen Tapia, destacó el compromiso de la entidad con el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad.

“Existe un firme interés de gestionar todas las herramientas que están bajo la potestad de Aduanas para fortalecer el sistema de trazabilidad y contribuir de manera efectiva a la prevención de la pesca ilegal”, expresó.

Por su parte, el subadministrador de la ARAP, Gerardo Irimia Arosemena, presentó las medidas adoptadas por la institución para mejorar la supervisión y el control de la actividad pesquera, tomando como referencia modelos internacionales adaptados a la realidad panameña.

Al concluir la reunión, ambas entidades coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente entre sus equipos especializados y fortalecer el intercambio de información de inteligencia, con el fin de detectar más casos e incrementar la efectividad de las acciones de prevención y fiscalización en el país.