Adultos mayores encuentran salud, compañía y energía en el complejo Torrijos Carter

San Miguelito/Con ejercicios acuáticos, baile y actividades recreativas, un grupo de adultos mayores se mantiene activo en el complejo deportivo Torrijos Carter, corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito, donde no solo fortalece su movilidad, sino que también encuentra un espacio para compartir y alejarse del aislamiento.

Durante una jornada en la piscina, las participantes realizaron rutinas con tubos flotadores bajo la supervisión de una entrenadora.

Aquí estamos todas nuevamente dando lo mejor de nosotras como adultas mayores, hoy en otra dimensión, donde estamos en la piscina ejercitando todo nuestro cuerpo, recibiendo esos aires puros, naturales”, expresó una de las integrantes.

También invitó a otros adultos mayores y a sus familiares a sumarse a las actividades. “Vengan, señores adultos, vengan, no se queden en su casa. Usted vale. Usted tiene disponibilidad. Cada familiar, tráigase su paciente, su familia, que aquí lo vamos a apoyar, lo vamos a ayudar”, manifestó.

Una participante de 91 años contó que el ejercicio le ha permitido mantenerse activa. Al recordar que antes pasaba gran parte del tiempo durmiendo, aseguró: “Nadie me para”. “El adulto mayor que venga, que hay plazas para todas”, añadió.

Otra integrante relató que las jornadas también le han permitido compartir con otras personas, algo especialmente importante porque vive sola. “Aquí se busca la salud, se busca todo el compañerismo. Estamos aquí como una hermandad. Ya nosotras no somos sino hermanas, porque aquí venimos a ejercitarnos, a compartir con todas mis compañeras”, expresó.

La participante aseguró que tenía artrosis en las rodillas y que su condición mejoró tras mantenerse activa. “Sufría de artrosis de rodilla, todo eso se fue, mami, todo eso se fue”, afirmó. Otra adulta mayor contó que fue operada de la columna cervical y que un año atrás necesitaba un bastón para caminar.

“Hace un año estuve con bastón, no podía caminar de las rodillas y yo pensaba que era otra cosa, pero cuando yo vine a hacer ejercicio, me di cuenta de que los mismos ejercicios que se hacen, se hacen en la sala de salud. Los invito a que vengan a sentirse bien”, relató.

También destacó el efecto de la convivencia en su estado de ánimo. “Claro que sí, porque hay amistades, hay chistes, hay baile, hay de todo lo que no tenemos encerrado en la casa”, señaló.

Ejercicios con menor impacto en las articulaciones

La entrenadora explicó que las actividades acuáticas se realizan periódicamente para variar las rutinas y permitir que las participantes se muevan con mayor seguridad.

“Cada cierto tiempo tenemos esta actividad para que ellas salgan de la rutina y estén aquí en el agua, porque aquí tienen mayor movilidad sin temor a caerse”, indicó.

“Como el cuerpo pesa menos dentro del agua, las articulaciones no sufren mucho y ellas pueden desplazarse y moverse sin temor a caerse”, agregó.

La jornada incluyó calentamiento, desplazamientos en el agua, ejercicios con tubos flotadores y juegos recreativos. La entrenadora resaltó que el programa también ayuda a crear vínculos entre mujeres que, pese a vivir durante décadas en una misma comunidad, no se conocían.

“Había señoras que tenían 30 o 40 años viviendo en el mismo lugar, en Los Andes, y no se conocían hasta que ahora yo las uno, porque son dos niveles, el nivel uno y el dos. Las uno en estas actividades para que compartan y socialicen, que es muy importante para ellas”, explicó.

Con información de Heady Morán.