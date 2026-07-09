¿Cuántos adultos mayores han desaparecido en lo que va del 2026? Te contamos las cifras

Las autoridades reiteraron que la pronta denuncia y el suministro de información detallada pueden ser determinantes para lograr la ubicación de las personas desaparecidas en el menor tiempo posible.

Ciudad de Panamá/La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas del Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones por la desaparición de 10 adultos mayores que aún no han sido ubicados en lo que va de 2026.

De acuerdo con el fiscal de la unidad, Gustavo Barragán, este año se han reportado 57 casos de adultos mayores desaparecidos, de los cuales 47 ya fueron localizados. En 2025, la cifra cerró con un total de 100 denuncias.

Barragán explicó que la mayoría de los casos corresponden a personas que abandonan voluntariamente sus hogares o se ausentan de ellos, mientras que otros involucran a adultos mayores con problemas de salud.

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El fiscal indicó que, una vez la persona es localizada, las autoridades verifican su estado y, de ser necesario, investigan si fue víctima de algún delito durante el tiempo que permaneció desaparecida. En esos casos, las investigaciones son remitidas a las fiscalías especializadas correspondientes.

Asimismo, informó que durante 2025 fueron encontradas sin vida 12 personas adultas mayores reportadas como desaparecidas. De ese total, tres fallecieron a causa de homicidios, dos por inmersión, una en un hecho de tránsito y seis por enfermedades.

Ante estas situaciones, Barragán exhortó a los familiares a presentar la denuncia tan pronto tengan conocimiento de la desaparición de un adulto mayor.

"Es importante acudir de inmediato ante las autoridades, llevar una fotografía reciente y brindar información sobre sus características físicas y las rutinas que acostumbran realizar, ya que esos datos son fundamentales para orientar la búsqueda", señaló el fiscal.

Las autoridades reiteraron que la pronta denuncia y el suministro de información detallada pueden ser determinantes para lograr la ubicación de las personas desaparecidas en el menor tiempo posible.

Con información de Kayra Saldaña.