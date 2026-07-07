Se duplican las denuncias de menores desaparecidos en Panamá durante el primer semestre de 2026

Especialistas en niñez y adolescencia señalan que una de las principales causas de estos reportes corresponde a las evasiones voluntarias del hogar.

Ciudad de Panamá/Las denuncias por la desaparición de menores de edad en Panamá registran un preocupante incremento durante 2026. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Alerta Amber, entre enero y junio de este año se presentaron 594 reportes, una cifra que duplica el promedio mensual registrado entre 2024 y 2025.

Desde la implementación del Sistema Nacional de Alerta Amber en 2024, se han reportado mil 305 menores desaparecidos en el país. La mayoría de los casos corresponde a adolescentes de entre 13 y 17 años.

”Uno de cada cuatro niños que regresa tiene algún tipo de vinculación, es decir, ha sido objeto o es parte de una investigación que tiene que ver con algún tipo de delito. También tenemos un porcentaje un poquito menor, pero son las sustracciones y los extravíos, que son el menor caso”, explicó Sumilexy Miller, directora del Sistema Nacional de Alerta.

Durante 2024 y 2025, las denuncias mensuales oscilaban entre 50 y 55 menores desaparecidos. Sin embargo, el aumento registrado en los primeros seis meses de 2026 evidencia una tendencia al alza que mantiene en alerta a las autoridades.

Según el Sistema Nacional de Alerta Amber, cerca del 75 % de los menores reportados son localizados dentro de los primeros cinco días posteriores a la activación de la alerta. No obstante, aquellos casos considerados de mayor complejidad pueden requerir un tiempo más prolongado para su resolución.

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“No hay que esperar 24 horas, solo hay que validar que el niño no estaba donde debe estar y rápidamente solicitar los trámites administrativos; sin embargo, hay un poco más del 60% de casos que los están solicitando de uno a tres días y el resto del porcentaje son los que esperan de dos a tres semanas para reportar”, indicó Miller.

Las provincias con el mayor número de reportes de menores desaparecidos son:

Chiriquí.

Bocas del Toro.

Panamá.

Panamá Oeste.

Comarca Ngäbe Buglé.

Veraguas.

Especialistas en niñez y adolescencia señalan que una de las principales causas de estos reportes corresponde a las evasiones voluntarias del hogar, por lo que consideran indispensable fortalecer la comunicación y el acompañamiento familiar como parte de las estrategias de prevención.

Mientras tanto, las autoridades continúan reforzando las campañas de sensibilización y prevención, al tiempo que incorporan nuevas tecnologías para agilizar la búsqueda y localización de los menores desaparecidos.

Finalmente, el llamado de las autoridades es a que la ciudadanía colabore de manera responsable, aportando información precisa y verificable a través de los canales oficiales cuando se active una Alerta Amber, con el fin de facilitar la ubicación de los menores en el menor tiempo posible.

Con información de Jocelyn Mosquera