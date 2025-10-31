Alerta Amber: Ministerio de Seguridad asume el control y prepara nuevo sistema de alertas móviles

El ministro Frank Ábrego anunció que se trabaja en una plataforma para enviar alertas a los teléfonos móviles de los ciudadanos.

Panamá/La Alerta Amber, mecanismo nacional para la búsqueda de menores desaparecidos, deja de estar bajo el Ministerio de Gobierno y pasa oficialmente al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

El traspaso institucional se formalizó este jueves en el Centro de Operaciones Nacionales, durante un acto encabezado por el ministro Frank Ábrego, quien explicó los detalles del proceso y adelantó nuevos proyectos tecnológicos para fortalecer el sistema de alertas en el país.

El cambio es que la Alerta Amber deja de estar bajo el Ministerio de Gobierno y pasa al Ministerio de Seguridad, explicó Ábrego, quien destacó que el objetivo es integrar la herramienta dentro de la estructura operativa de seguridad nacional.

Durante su intervención, el ministro detalló que también se trabaja en un proyecto que permitirá a varias instituciones del Estado enviar mensajes importantes a los teléfonos celulares de los ciudadanos, para lo cual se requieren cerca de 2 millones de dólares.

Ayer tuvimos una reunión con la Asep para, a través de las distintas empresas que llevan la telefonía celular nuestra, lograr algún tipo de acuerdo que hoy día lo hacemos de manera empírica y con la colaboración y muchas veces de ellos, pero se está trabajando en un nuevo sistema de alerta que no sólo va a servir para el alerta AMBER, sino que puede colaborar con el Sinaproc y distintas otras agencias que deseen enviar un mensaje multifuncional a todos los teléfonos de Panamá”, indicó el ministro.

Ábrego agregó que este nuevo sistema de comunicación masiva busca fortalecer la respuesta ante emergencias y mejorar la coordinación entre instituciones.

Sobre ese mismo tema hoy acabamos de tener una reunión con los directores para, a través del Conapred, solicitar una partida de dinero”, añadió.

Según los balances oficiales, en promedio cada siete horas se reporta un menor desaparecido a través de la plataforma Amber, lo que subraya la importancia de mantener y fortalecer los mecanismos de alerta y respuesta inmediata.

Con información de Nicanor Alvarado.