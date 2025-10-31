Contraloría ordenó secuestro de bienes a Héctor Valdés Carrasquilla, exalcalde de San Miguelito

Además, del exalcalde se ordenó medidas precautorias que incluyen el secuestro de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos, valores y créditos contra el Estado , pertenecientes la Sulay Akira Linares , Gelacio González Rodríguez y Pedro Pablo Perea.

San Miguelito/La Contraloría General de la República de Panamá ordenó el secuestro de bienes por un monto de $285,845.82 al exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla y a otras tres personas, tras detectarse presuntas irregularidades en la administración de fondos del Municipio de San Miguelito.

Según la Dirección Nacional de Auditoría Forense, las anomalías fueron encontradas en las recaudaciones efectuadas por la agencia municipal de Metro Mall entre marzo y abril de 2022, periodo durante el cual se habrían manejado de forma inadecuada los ingresos municipales, afectando el patrimonio público.

Otras figuras

La resolución emitida por la Contraloría dispone medidas precautorias que incluyen el secuestro de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos, valores y créditos contra el Estado, pertenecientes a los implicados: Sulay Akira Linares, Gelacio González Rodríguez y Pedro Pablo Perea, además del exalcalde Carrasquilla.

Estas acciones permanecerán vigentes mientras avanza el proceso administrativo que busca determinar responsabilidades sobre el uso de los fondos públicos.

En cumplimiento de los artículos 279 y 280 de la Constitución Política y de la Ley 32 de 1984, la Contraloría tiene la facultad de adoptar medidas preventivas para proteger los bienes del Estado y asegurar su eventual recuperación en caso de comprobarse responsabilidad administrativa o penal.

El ente fiscalizador, a cargo del contralor Anel Flores indicó que esta decisión tiene como finalidad salvaguardar los intereses nacionales y garantizar la transparencia en la gestión municipal. Asimismo, reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, asegurando que continuará ejerciendo un control estricto y permanente sobre el manejo de los recursos públicos.