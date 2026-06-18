Ministerio Público investiga posible conexión entre desaparición de dos jóvenes de 18 años

La Fiscalía informó que actualmente se realizan verificaciones para determinar si existe algún tipo de relación entre ambos casos o si los jóvenes se conocían previamente.

Ciudad de Panamá/El Ministerio Público mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con reportes de personas desaparecidas, entre ellas los casos recientes de dos jóvenes de 18 años, cuyas desapariciones podrían tener algún vínculo, según las primeras diligencias realizadas por las autoridades.

Uno de los casos corresponde a Aldahir De Jesús Valdés, quien fue reportado como desaparecido en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. El segundo caso es el de Juan David Batista Miranda, cuya desaparición fue denunciada en el corregimiento de Belisario Porras.

La Fiscalía informó que actualmente se realizan verificaciones para determinar si existe algún tipo de relación entre ambos casos o si los jóvenes se conocían previamente.

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“En principio, hace referencia a que si tienen una correlación o se conocían entre ellos, entonces son esas situaciones las que llaman la atención al Ministerio Público, que conlleva la necesidad de verificar la correlación entre uno y el otro como método de interés dentro de la investigación”, explicó el fiscal superior Gustavo Barragán.

Otro de los casos que continúa bajo investigación es el de Abel Henríquez Cedeño, quien fue reportado como desaparecido. Las autoridades ubicaron su vehículo y posteriormente encontraron un cuerpo sin vida en el área de Juan Díaz, por lo que se mantienen a la espera de los resultados científicos que permitan confirmar su identidad.

“El martes se da el hallazgo de un cuerpo en el área de Juan Díaz. Ese cuerpo, por las condiciones en las cuales se encontraba, tiene que ser sometido a una serie de procesos científicos para determinar en efecto la identidad del mismo”, indicó el fiscal.

Barragán también señaló que, aunque la mayoría de los reportes de personas desaparecidas corresponden a mujeres, estos casos suelen tener un desenlace distinto, ya que generalmente son ubicadas. En cambio, explicó que los reportes relacionados con hombres jóvenes, principalmente entre los 18 y 25 años, representan un reto mayor para las autoridades debido a que en algunos casos no logran ser localizados.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones y recolección de información para esclarecer cada uno de los casos.

Con información de Hellen Concepción