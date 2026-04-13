Desaparición de Daniel Barrios en La Chorrera: Familia exige resultados de ADN tras hallazgo de cuerpo en Veracruz

La familia también cuestiona las circunstancias del hallazgo, señalando que el cuerpo fue encontrado el 28 de octubre , apenas cinco días después de la desaparición, lo que, aseguran, no coincide con el estado en que se encontraban los restos.

La Chorrera, Panamá Oeste/A casi seis meses de la desaparición de Daniel Barrios, sus familiares continúan en la incertidumbre y exigen respuestas a las autoridades, tras más de un mes de espera por los resultados de una prueba de ADN vinculada a un cuerpo hallado en Veracruz.

El joven, de 21 años, fue visto por última vez el 23 de octubre de 2025, cuando salió de su residencia en el sector Amaya del Coco, en La Chorrera, alrededor de las 10:30 de la mañana con dirección a Guadalupe.

Desde entonces, su paradero es desconocido.

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Según relataron sus familiares, las autoridades les informaron sobre la posibilidad de que los restos encontrados días después en Veracruz pudieran corresponder a Daniel, por lo que se procedió a realizar una prueba de ADN para confirmar o descartar esa hipótesis. No obstante, denuncian que ha pasado más de un mes y medio sin obtener resultados, lo que ha incrementado la angustia.

“Nos dijeron que tenían sospecha de que podía ser mi hermano, y para descartar había que hacer la prueba. Ya va un mes y medio y aún no nos dan respuestas sobre lo de la prueba”, expresó Emily Barrios, hermana de Daniel.

La familia también cuestiona las circunstancias del hallazgo, señalando que el cuerpo fue encontrado el 28 de octubre, apenas cinco días después de la desaparición, lo que —aseguran— no coincide con el estado en que se encontraban los restos humanos, que ya estaban en estado de osamenta.

“Se nos hace extraño de que nos digan que posiblemente puede ser él", cuestionó.

Durante estos meses, allegados del joven han realizado caminatas y vigilias en La Chorrera para mantener visible el caso y exigir avances en la investigación. Daniel, conocido cariñosamente como “Pitín”, sigue siendo buscado por sus seres queridos, quienes piden esclarecer lo ocurrido y obtener respuestas concretas sobre su paradero.

Información de Yiniva Caballero

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