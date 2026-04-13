Pescadores en Herrera al borde de la crisis por alto costo del combustible

Los pescadores esperan que pronto se habilite la compra de combustible con el subsidio, ya que la condición en la que se encuentran es insostenible.

Herrera/En el puerto Boca de Parita, en la provincia de Herrera, el panorama evidencia una realidad preocupante: lo que antes era un punto activo de faena y movimiento constante hoy luce prácticamente detenido.

Decenas de lanchas permanecen ancladas, sin zarpar, reflejando el impacto del alto costo del combustible y las condiciones climáticas adversas. La actividad pesquera, que representa el sustento de muchas familias en la zona, se encuentra limitada, dejando a los pescadores sin posibilidades de salir al mar y generar ingresos.

Pescadores de este sector han expresado su preocupación y temen quedarse sin su sustento económico debido al alto costo del combustible.

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“Nos tiene bastante parados porque casi no salimos y si no salimos no podemos llevar nada a la casa”, señaló Raúl Alberto Rodríguez, uno de los pescadores afectados.

Otro de los pescadores explicó que antes un tanque de gasolina les costaba entre 40.00 y 50.00 dólares, pero ahora está saliendo por 100.00 dólares, y la pesca diaria solo deja dinero para pagar el combustible.

Los pescadores esperan que pronto se habilite la compra de combustible con el subsidio, ya que la condición en la que se encuentran es insostenible.

Información de Eduardo Javier Vega

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