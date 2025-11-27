Adultos mayores participan en feria de salud y destacan la importancia de mantener controles médicos

Los chequeos periódicos son esenciales para prevenir enfermedades y detectar a tiempo condiciones que podrían comprometer la calidad de vida.

Ciudad de Panamá/La promoción de estilos de vida saludables y el seguimiento regular de controles médicos fueron los ejes principales de la Feria Solidaria realizada este jueves, a la que asistieron numerosos adultos mayores con el fin de reforzar el concepto de envejecimiento activo y saludable.

Durante la actividad, los participantes compartieron mensajes dirigidos a otros adultos mayores, resaltando la importancia de asumir un rol activo en el cuidado personal.

“Recordemos que nosotros somos los responsables de mantener nuestro propio bienestar y salud en óptimas condiciones. Por eso es importante hacerse todos sus exámenes y controles de salud”, expresó Yolanda, una de las asistentes.

El Ministerio de Salud reiteró que los chequeos periódicos son esenciales para prevenir enfermedades y detectar a tiempo condiciones que podrían comprometer la calidad de vida.

Ricardo Torres, de la Dirección Metropolitana de Salud, explicó que entre los exámenes prioritarios para los hombres se encuentra la prueba del antígeno prostático, fundamental para identificar posibles alertas. En el caso de las mujeres, destacó la importancia de realizar mamografías y evaluaciones generales, especialmente en quienes padecen enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes.

Los especialistas también recordaron que una alimentación equilibrada, junto con la actividad física y mental, juega un papel clave en la prevención de enfermedades y en la preservación de la autonomía durante la etapa adulta mayor.

Así mismo, recomendaron mantener una vida social activa, reducir los niveles de estrés, fomentar el aprendizaje continuo y asegurar un descanso adecuado.

Con información de María De Gracia