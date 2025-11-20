Minsa advierte aumento sostenido de casos de dengue en el país

La tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica número 44 es de 309 casos por 100 mil habitantes.

El Aedes aegypti es un mosquito que puede ser portador del virus del dengue.
El Aedes aegypti es un mosquito que puede ser portador del virus del dengue. / Pixabay / Pexels
Danna Durán - Periodista
20 de noviembre 2025 - 15:59

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud confirmó que, hasta la semana epidemiológica 44, entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre de 2025, el país acumula 14,128 diagnósticos de dengue. La mayoría de ellos, 12,529, corresponden a cuadros leves, mientras que 1,501 presentaron signos de alarma y 98 fueron catalogados como dengue grave.

Regiones con mayor número de casos

  • Región Metropolitana: 4,350 casos
  • San Miguelito: 2,503 casos
  • Panamá Oeste: 1,506 casos
  • Panamá Norte: 1,326 casos
  • Chiriquí: 836 casos
  • Bocas del Toro: 794 casos
  • Veraguas: 531 casos
  • Los Santos: 502 casos
  • Colón: 408 casos
  • Panamá Este: 349 casos
  • Herrera: 346 casos
  • Darién: 326 casos
  • Coclé: 269 casos
  • Comarca Ngäbe Buglé: 67 casos
  • Guna Yala: 15 casos

Pacientes hospitalizados y fallecimientos

El informe también revela que 1,366 personas han requerido hospitalización debido a complicaciones asociadas al dengue.

Este año se han registrado 23 fallecimientos. Los decesos se concentran en Chiriquí y Bocas del Toro, con cuatro cada uno. La Región Metropolitana reporta tres muertes, mientras que Darién, Panamá Este, Coclé y San Miguelito suman dos fallecimientos por región.

En Los Santos, Herrera, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé se notificó un deceso en cada una.

🔗Puedes leer: Ministerio de Salud afirma que está controlado el brote de tosferina en la comarca Ngäbe-Buglé

Corregimientos con mayor transmisión

Los sectores con mayor número de contagios confirmados son:

  • Tocumen: 990 casos (Región Metropolitana)
  • 24 de Diciembre: 853 casos (Región Metropolitana)
  • Belisario Frías: 592 casos (San Miguelito)
  • Belisario Porras: 536 casos (San Miguelito)
  • Ernesto Córdoba Campos: 360 casos (Panamá Norte)

El Minsa sostuvo que continúa realizando operativos de campo para cortar la cadena de transmisión del mosquito Aedes aegypti, e insistió en la importancia del apoyo comunitario. Las autoridades pidieron eliminar cualquier recipiente capaz de acumular agua como envases, llantas o latas y mantener los alrededores de las viviendas limpios.

Los síntomas más comunes del dengue incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y molestias oculares. Ante la presencia de estos signos, se recomienda acudir a un centro de salud y evitar la automedicación.

Noticias relacionadas

Minsa reporta 92 defunciones por influenza en lo que va del año y más de 12 mil casos de dengue Aumentan casos de dengue y las autoridades refuerzan con campañas de prevención

Temas relacionados

dengue Ministerio de Salud Salud
Si te lo perdiste
Lo último
stats