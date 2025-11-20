Minsa advierte aumento sostenido de casos de dengue en el país
La tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica número 44 es de 309 casos por 100 mil habitantes.
Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud confirmó que, hasta la semana epidemiológica 44, entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre de 2025, el país acumula 14,128 diagnósticos de dengue. La mayoría de ellos, 12,529, corresponden a cuadros leves, mientras que 1,501 presentaron signos de alarma y 98 fueron catalogados como dengue grave.
Regiones con mayor número de casos
- Región Metropolitana: 4,350 casos
- San Miguelito: 2,503 casos
- Panamá Oeste: 1,506 casos
- Panamá Norte: 1,326 casos
- Chiriquí: 836 casos
- Bocas del Toro: 794 casos
- Veraguas: 531 casos
- Los Santos: 502 casos
- Colón: 408 casos
- Panamá Este: 349 casos
- Herrera: 346 casos
- Darién: 326 casos
- Coclé: 269 casos
- Comarca Ngäbe Buglé: 67 casos
- Guna Yala: 15 casos
Pacientes hospitalizados y fallecimientos
El informe también revela que 1,366 personas han requerido hospitalización debido a complicaciones asociadas al dengue.
Este año se han registrado 23 fallecimientos. Los decesos se concentran en Chiriquí y Bocas del Toro, con cuatro cada uno. La Región Metropolitana reporta tres muertes, mientras que Darién, Panamá Este, Coclé y San Miguelito suman dos fallecimientos por región.
En Los Santos, Herrera, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé se notificó un deceso en cada una.
🔗Puedes leer: Ministerio de Salud afirma que está controlado el brote de tosferina en la comarca Ngäbe-Buglé
Corregimientos con mayor transmisión
Los sectores con mayor número de contagios confirmados son:
- Tocumen: 990 casos (Región Metropolitana)
- 24 de Diciembre: 853 casos (Región Metropolitana)
- Belisario Frías: 592 casos (San Miguelito)
- Belisario Porras: 536 casos (San Miguelito)
- Ernesto Córdoba Campos: 360 casos (Panamá Norte)
El Minsa sostuvo que continúa realizando operativos de campo para cortar la cadena de transmisión del mosquito Aedes aegypti, e insistió en la importancia del apoyo comunitario. Las autoridades pidieron eliminar cualquier recipiente capaz de acumular agua como envases, llantas o latas y mantener los alrededores de las viviendas limpios.
Los síntomas más comunes del dengue incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y molestias oculares. Ante la presencia de estos signos, se recomienda acudir a un centro de salud y evitar la automedicación.