La advertencia de Ugaz: El dinero sucio de Venezuela 'ha distorsionado' la economía de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/La corrupción en Venezuela ha dejado de ser un problema interno para convertirse en una red criminal transnacional que ha salpicado a más de 30 países. Así lo reveló el exfiscal peruano y expresidente de Transparencia Internacional, José Carlos Ugaz, en el programa Radar, donde puso al descubierto la magnitud del desvío de fondos y el papel de Panamá como eslabón crucial en esta trama.

Un régimen criminal "enquistado en el poder"

Ugaz no dudó en calificar al régimen venezolano como una "organización criminal enquistada en el poder" que ha saqueado los recursos del país de manera sistemática. Explicó que este esquema no se limita a un grupo de funcionarios, sino que involucra a una amplia red de allegados, desde la peluquera personal del expresidente Hugo Chávez hasta ministros y altos mandos de las fuerzas armadas.

El experto detalló que los mecanismos de extracción de dinero son diversos, incluyendo sobreprecios en el sistema de compra de alimentos y el saqueo masivo de la empresa petrolera estatal, PDVSA. "Son 70.000 millones de dólares" que han sido robados por actos de corrupción, principalmente de la "industria petrolera", afirmó Ugaz, citando el informe de Transparencia Internacional. El documento ha detectado 178 casos en 30 países, con Estados Unidos, Portugal, España, México y Argentina entre los que han iniciado investigaciones y condenas.

Panamá: Un punto clave en la ruta del dinero sucio

La entrevista subrayó la importancia de Panamá en esta red criminal. Ugaz explicó que el país ha sido utilizado para facilitar el tránsito del dinero ilícito a través de la creación de empresas opacas, conocidas como offshore, y el uso de su sistema financiero.

Explicó que en Panamá se ha usado en la creación de empresas e inversiones en "embarcaciones, edificios y propiedad inmobiliaria".

El panorama político y la relación con Estados Unidos

Ugaz también se refirió a la política exterior de Estados Unidos en relación con la corrupción en Venezuela. Señaló que Washington tiene un interés claro en la situación venezolana debido a la naturaleza criminal del régimen, que representa una amenaza a la seguridad regional y global. La colaboración entre Estados Unidos y otros países ha sido fundamental para destapar estos casos, y Ugaz comentó que es posible llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales sin la colaboración del gobierno de Venezuela. Esto se debe, en gran medida, a la vasta base de datos que posee Transparencia Internacional, con información detallada sobre los casos y las personas implicadas.

La cultura de la corrupción y la frase "roba, pero hace"

El expresidente de Transparencia Internacional también abordó la tolerancia social hacia la corrupción, reflejada en la frase "robó, pero hizo", la cual Ugaz describió como una frase global. En su análisis, esta frase encapsula la resignación y la falta de indignación de la sociedad frente a la corrupción cuando se percibe un beneficio tangible, como una obra pública. Para Ugaz, la única forma de combatir esta cultura es a través de la educación y la formación desde las escuelas y universidades.

La entrevista concluyó con una alerta sobre el "Cártel de los Soles", una referencia al crimen organizado en Venezuela y su conexión con el narcotráfico. Ugaz estimó que aproximadamente un 23% a 24% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por territorio venezolano, lo que subraya la doble naturaleza del régimen como un actor político y una organización criminal.

