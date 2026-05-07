Aeropuerto de Tocumen lidera el tráfico internacional de pasajeros en América Latina y el Caribe en 2025

Ciudad de Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen se posicionó como el aeropuerto número uno en tráfico internacional de pasajeros en América Latina y el Caribe durante 2025, de acuerdo con el informe preliminar del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC).

Según el reporte, la terminal aérea panameña movilizó 20,739,033 pasajeros internacionales, superando a importantes aeropuertos de la región como:

Aeropuerto Internacional de Cancún : 19,485,033 pasajeros

: 19,485,033 pasajeros Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México : 17,482,146 pasajeros

: 17,482,146 pasajeros Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos : 16,805,814 pasajeros

: 16,805,814 pasajeros Aeropuerto Internacional El Dorado: 16,216,936 pasajeros

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, aseguró que este liderazgo responde a una estrategia enfocada en fortalecer la conectividad aérea y la capacidad operativa del aeropuerto.

“El liderazgo de Tocumen en pasajeros internacionales no es casual. Es el resultado de decisiones, inversiones y una operación que responde a cómo se mueve hoy la región. Ahora el enfoque es sostener ese ritmo y prepararnos para alcanzar los 30 millones de pasajeros hacia 2030”, expresó Ruiz Blanco.

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El informe también destaca que Tocumen registró un crecimiento de 8,2 % en el segmento de pasajeros internacionales en comparación con 2024, uno de los incrementos más altos entre los principales aeropuertos de la región.

Este desempeño consolida al aeropuerto panameño como una de las principales plataformas de conexión entre Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, con miles de viajeros que utilizan Panamá como punto de tránsito hacia distintos destinos.

“Este crecimiento se traduce en más rutas, más empleo y más movimiento económico para Panamá”, añadió el gerente general.

En cuanto al tráfico total de pasajeros, Tocumen se mantuvo dentro del top 10 de los aeropuertos más concurridos de América Latina y el Caribe, al registrar 20,978,865 pasajeros durante 2025, reflejando un crecimiento de 8,6 % respecto al año anterior.

El aeropuerto también reportó avances significativos en el movimiento de carga aérea, con un incremento de 14,65 %, ubicándose como el segundo mayor crecimiento de la región, solo por detrás del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, que registró 16,68 %.

En operaciones aéreas, Tocumen contabilizó 165,964 movimientos de aeronaves en 2025, cifra que representa un crecimiento de 8,6 %, el más alto porcentualmente entre los principales aeropuertos de América Latina y el Caribe.

Por su parte, el director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne, destacó que el crecimiento sostenido de los aeropuertos de la región está impulsado principalmente por las inversiones en infraestructura y el dinamismo del sector turístico.

A nivel regional, los diez aeropuertos con mayor tráfico internacional movilizaron 134 millones de pasajeros en 2025, lo que representa un aumento de 3,69 %. Mientras tanto, el tráfico total en América Latina y el Caribe superó los 790 millones de pasajeros, con un crecimiento de 3,8 %, según cifras de ACI-LAC.