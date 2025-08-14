Afectados por inundaciones en Panamá Viejo claman ayuda a las autoridades

Debido a las torrenciales lluvias, moradores de Panamá Viejo solicitan a las autoridades el dragado del río.

Panamá Viejo/Un total de 40 familias vivieron momentos de angustia la tarde de este miércoles 13 de agosto cuando el río cercano al sector de Panamá Viejo, en el corregimiento de Parque Lefevre, se salió de su cauce provocando inundaciones.

Los afectados aseguran que no lograron sacar el agua debido a que no se encontraban en sus hogares, ya que cumplían con compromisos laborales.

“El agua se cruza demasiado, parece un río cuando se inunda, hasta pescado había. Las autoridades solo vienen a dar trapeador y desinfectante, es todo lo que dan”, relató uno de los residentes, que la historia se repite debido a la gran cantidad de basura.

Te interesa saber: Panamá bajo alerta por lluvias intensas tras llegada de Onda Tropical N.°22

Otro de los afectados señaló: “No he dormido nada por estar sacando agua”; mientras, clama a las autoridades para que se presenten al lugar, ya que hasta el momento no han recibido respuestas.

Entre las pérdidas materiales están: colchones, electrodomésticos, muebles.

Las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierras, inundaciones y caída de árboles en diferentes partes del país debido al paso de la Onda Tropical #22 emitida por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Impha).

Según Impha, se espera que las lluvias y tormentas significativas continúen hasta el viernes 15 de agosto por todo el territorio nacional.

Con información de Heayde Morán