Agroferias del IMA: Conoce el calendario para este viernes 6 de febrero

Estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Agroferia del IMA
Agroferia del IMA / Instagram/@ima_pma
Danna Durán - Periodista
05 de febrero 2026 - 15:50

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes 6 de febrero, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

VIERNES 6 DE FEBRERO

📍Los Santos

• Casa Cultural de Bajo Corral, distrito de Las Tablas

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Tinajas, distrito de Dolega

📍Panamá Este

• Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo

📍Herrera

• Casa Comunal de Los Llanos, distrito de Ocú

📍Panamá Oeste

• Casa Cultural de Mata Ahogado, en Los Llanitos, distrito de San Carlos

📍Colón

• Sector del Muelle de Ciricito, distrito de Colón

📍Veraguas

• Casa Comunal de San Juan, distrito de San Francisco

• Cancha techada en la entrada de La Arena, distrito de Las Palmas

📍Coclé

• Junta Comunal de Las Palmas de Riecito, distrito de Penonome

📍Panamá

• Cuadro Deportivo de Monterrico, en la 24 de diciembre

