Agroferias del IMA: Conoce el calendario para este viernes 6 de febrero
Estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este viernes 6 de febrero, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
VIERNES 6 DE FEBRERO
📍Los Santos
• Casa Cultural de Bajo Corral, distrito de Las Tablas
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Tinajas, distrito de Dolega
📍Panamá Este
• Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo
📍Herrera
• Casa Comunal de Los Llanos, distrito de Ocú
📍Panamá Oeste
• Casa Cultural de Mata Ahogado, en Los Llanitos, distrito de San Carlos
📍Colón
• Sector del Muelle de Ciricito, distrito de Colón
📍Veraguas
• Casa Comunal de San Juan, distrito de San Francisco
• Cancha techada en la entrada de La Arena, distrito de Las Palmas
📍Coclé
• Junta Comunal de Las Palmas de Riecito, distrito de Penonome
📍Panamá
• Cuadro Deportivo de Monterrico, en la 24 de diciembre