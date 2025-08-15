Agroferias del IMA: Conozca el calendario para este sábado

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este sábado, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante este fin de semana las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

Sábado 16 de agosto

📍Chiriquí

• Terrenos de la feria, distrito de David.

📍Panamá

• Comunidades de las islas de Otoque Oriente y Occidente, distrito de Taboga.

📍Los Santos

• Predios de la Cooperativa Avance R.L. (a un costado de la policía), corregimiento de La Villa de Los Santos.