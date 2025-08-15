En septiembre inicia el segundo periodo de veda del camarón del 2025

De acuerdo con Carrasquilla, el camarón es el principal producto de exportación del mar de Panamá, con el que se logró exportar en 2024 cerca de 84 millones de dólares.

A partir del 1 de septiembre y hasta el 11 de octubre, iniciará el segundo periodo de veda del camarón que se realiza en este año. Así lo confirmó Eduardo Carrasquilla, administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP).

En este periodo se prohíbe la pesca, la comercialización y el transporte de la especie. Pero, ¿a qué se debe que se registre en el país esta veda del camarón?

De acuerdo con Carrasquilla, el camarón es el principal producto de exportación del mar de Panamá, con el que se logró exportar en 2024 cerca de 84 millones de dólares.

"Tal y como lo señaló el señor presidente, los productos del mar en este momento en la República de Panamá son el primer rubro de exportación de nuestro país y, en base a eso, la especie de camarón, requiere de un proceso de preservación y conservación para mantener el repoblamiento de la misma y garantizar que los niveles de captura y procesamiento se mantengan óptimos", explicó el titular de ARAP.

Según Carrasquilla, los dos periodos de veda son necesarios a nivel biológico, porque es el periodo en el que la especie entra en su etapa reproductiva.

Agregó que el principal objetivo es proteger la reproducción y sostenibilidad del camarón, por lo cual personas que estén realizando pesca y comercialización de este producto en este tiempo de veda serán sancionadas.

Cifras oficiales posicionan a Panamá Oeste y Chiriquí como las provincias con mayor producción de camarón en el país.

Información de Luis De Jesús Mendoza