Agroferias del IMA: Conozca el cronograma para este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este 15 de enero, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 15 DE ENERO

📍Los Santos

• Cancha del corregimiento de Tonosí, distrito de Tonosi

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de El Bongo, distrito de Bugaba

📍Panamá Este

• Parque de Cañita, distrito de Chepo

📍Colón

• Parque Central de Viento Frio, distrito Santa Isabel

📍Coclé

• Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera

📍Herrera

• Instalaciones de MIVIOT, Barriada Santa Rita, Chitré cabecera

📍Panamá

• Parque de San Cristóbal, corregimiento de Río Abajo

📍Panamá Oeste

• Casa Comunal de El Cruce, corregimiento Arosemena, distrito de La Chorrera

📍Darién

• Cuadro de softbol de Río Iglesia, distrito de Santa Fe

📍Veraguas

• Predios de la Junta Comunal de Pixvae, distrito de Soná

• Casa Comunal de Panamaes, distrito de San Francisco