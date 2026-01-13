Agroferias del IMA: Conozca el cronograma para este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este 15 de enero, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 15 DE ENERO
📍Los Santos
• Cancha del corregimiento de Tonosí, distrito de Tonosi
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de El Bongo, distrito de Bugaba
📍Panamá Este
• Parque de Cañita, distrito de Chepo
📍Colón
• Parque Central de Viento Frio, distrito Santa Isabel
📍Coclé
• Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera
📍Herrera
• Instalaciones de MIVIOT, Barriada Santa Rita, Chitré cabecera
📍Panamá
• Parque de San Cristóbal, corregimiento de Río Abajo
📍Panamá Oeste
• Casa Comunal de El Cruce, corregimiento Arosemena, distrito de La Chorrera
📍Darién
• Cuadro de softbol de Río Iglesia, distrito de Santa Fe
📍Veraguas
• Predios de la Junta Comunal de Pixvae, distrito de Soná
• Casa Comunal de Panamaes, distrito de San Francisco