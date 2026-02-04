Agroferias del IMA: Conozca el cronograma para este jueves 5 de febrero
Estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 5 de febrero, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 5 DE FEBRERO
📍Los Santos
• Casa de reuniones Andrés Goley, en Cambutal, distrito de Tonosí
📍Chiriquí
• Cancha comunal de La Estrella, distrito de Bugaba
📍Panamá Este
• Wuacuco, corregimiento de Torti, distrito de Chepo
📍Panama
• Antigua piquera de buses de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá
📍Veraguas
• Agencia del IMA en Soná, distrito de Sona
📍Panamá Oeste
• Casa Comunal de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján
📍Coclé
• Parque Santa Rita, distrito de Antón
• Parque 8 de diciembre, distrito de Penonomé, (Feria Integral Familiar e Interinstitucional)
📍Darién
• Cancha del corregimiento de Puerto Piña, distrito de Chepigana