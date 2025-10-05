Agroferias del IMA: conoce dónde se estarán realizando este lunes 6 y martes 7 de octubre

Las ferias se desarrollarán desde las 8:00 a.m. y los asistentes deberán portar su cédula de identidad y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas Agroferias este lunes 6 y martes 7 de octubre, en diferentes comunidades del país, con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles.

Lunes 6 de octubre

Los Santos: Junta Comunal de El Espinal, distrito de Guararé

Junta Comunal de El Espinal, distrito de Guararé Chiriquí: Frente a la Gobernación, distrito de David

Martes 7 de octubre

Herrera: Cancha Comunal de Cabuya, distrito de Parita

Cancha Comunal de Cabuya, distrito de Parita Veraguas: Casa Comunal de San Lorenzo, distrito de Soná

Casa Comunal de San Lorenzo, distrito de Soná Panamá Este: Comunidades de El Agua Buena y La Pavita de Maje, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo

Comunidades de El Agua Buena y La Pavita de Maje, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo Los Santos: Parque de Guararé, distrito de Guararé

Parque de Guararé, distrito de Guararé Coclé: Casa Comunal del corregimiento de El Retiro, distrito de Antón

Según la entidad, las ferias se desarrollarán desde las 8:00 a.m. y los asistentes deberán portar su cédula de identidad y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.