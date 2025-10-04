Viajero brasileño con sus mulas llega a Capira y destaca la calidez de los panameños

El viajero, quien partió desde Texas de Estados Unidos en su travesía, aseguró que Panamá ha sido uno de los países que más lo ha sorprendido por el trato amable y la alegría de su gente.

Capira, Panamá Oeste/Pedro Enrique Biondo Matías, conocido por recorrer distintos países acompañado de sus dos mulas, Ada y Oklahoma, llegó este sábado 4 de octubre al distrito de Capira, donde fue recibido con entusiasmo por la comunidad.

“Cuando vi el nombre de Capira en el mapa, me recordó mucho a mi país. En Brasil existe una cultura llamada caipira, muy similar a lo que aquí se vive: la forma de hablar, la culinaria, el trabajo del hombre de campo, los caballos, las mulas, el ganado. Todo eso es parte de nuestra esencia también”, explicó.

Durante su recorrido por las calles de Capira, decenas de personas salieron de sus casas para saludarlo y tomarse fotos con él. Otros panameños incluso lo acompañaron montados en sus caballos, en un ambiente festivo donde no faltó la música típica. Biondo destacó que uno de los momentos más emotivos fue ser recibido con acordes panameños, género que ya admiraba antes de llegar al país.

Agregó que planea continuar su trayecto en los próximos días hacia La Chorrera y posteriormente a la ciudad de Panamá. Sin embargo, aclaró que su paso dependerá de las condiciones del tránsito y de la coordinación con las autoridades.

El aventurero brasileño descansará unos días en Capira antes de seguir su recorrido, una travesía que ha despertado curiosidad y admiración en las comunidades por donde pasa.

Con información de Yiniva Caballero