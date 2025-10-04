Panamá suma 14 nuevos pediatras formados en el Hospital del Niño

El Hospital del Niño ha sido un centro de formación médica, donde más de 450 profesionales han completado su preparación en distintas especialidades y subespecialidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de 14 jóvenes médicas y médicos culminó este 3 de octubre su formación como pediatras en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel.

Durante la ceremonia de graduación, el director del hospital, Paul Gallardo, destacó que “ser pediatras no es solo un título, es un compromiso de por vida con el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Es brindar atención integral, con excelencia, pero sobre todo con humanidad”.

Por al menos seis décadas, el Hospital del Niño ha sido un centro de formación médica, donde más de 450 profesionales han completado su preparación en distintas especialidades y subespecialidades.

“Han sido más de sesenta años en que el Programa de Docencia de nuestra institución ha contribuido a dotar al sistema de salud del recurso humano que demanda”, añadió. En el acto participaron los jefes de departamento del hospital, además de familiares y amigos de los graduados, quienes celebraron este nuevo paso en su carrera profesional.