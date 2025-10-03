Racionan insulina: la peligrosa realidad de cientos de panameños con diabetes tipo 1

La diabetes tipo 1 es una enfermedad en la que el sistema inmunitario del cuerpo destruye las células del páncreas que producen insulina. No se puede prevenir y tampoco tiene cura.

A Verónica Girón le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 21 años, una condición que hizo que su vida diera un giro dramático. A pesar de ser asegurada, gasta más de 400 dólares en la compra de insulinas e insumos de automonitoreo de glucosa.

"Nosotros usamos dos tipos de insulinas. Hay una de las dos o no hay las dos, o hay insulinas y no hay jeringas o no hay tiras reactivas. Entonces no te saben decir, no hay una ruta clara de a dónde dirigirte y te toca a ti o perder un día de trabajo o pedir permiso varios días para tratar de conseguir el tratamiento adecuado que tú necesitas y poder llevar una vida plena", contó Girón.

Una encuesta realizada en el 2024 por T1 International arrojó que el 36% del ingreso promedio mensual de los panameños con diabetes tipo 1 es gastado en tratamiento.

Pilar Gómez, de la fundación Diabetes Latam, dijo que Panamá fue el segundo país de todo el mundo que más respuestas obtuvo y los resultados son bastante alarmantes. Agregó que las familias de menos recursos, es aún mayor; llega a ser el 80% del ingreso. Entonces eso no es sostenible.

"Una persona que tiene una condición que no tiene cura y que tiene que pagar estos costos de bolsillo es simplemente demasiado alto y van a ser personas que eventualmente se van a complicar", expresó Gómez.

No solo asumen el costo del tratamiento. Según el informe, seis de cada diez panameños encuestados reportó que raciona la insulina, es decir, que usa menos de la dosis indicada o con menos frecuencia porque, si se les acaba, deben comprar más y el dinero no les alcanza.

Nosotros tenemos un programa de donación de insulina y de insumos donde atendemos 300 personas. El 70% son asegurados y lo que nos dicen es que las rutas de acceso a los medicamentos y al tratamiento son complicadas", detalló Gómez.

El Ministerio de Salud sostiene que esta práctica atenta contra el tratamiento y puede tener graves consecuencias para la salud.

A la vez manifiestan que en los centros de salud hay insulina.

Eric Conte, director de medicamentos del Ministerio de Salud, aseguró que tienen la cantidad de insulina suficiente. Recalcó que de las cinco que manejamos, la diabetes que requiere insulina es una enfermedad muy particular.

Una dosis, dos dosis en dos o tres días seguidos, eso pudiera aumentar los niveles de glicemia en el paciente y podría ocasionar situaciones de peligro", afirmó.

Información de Jessica Román