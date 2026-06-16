Agua de planta desalinizadora en Isla Taboga es apta para cosumo humano, confirma Minsa

La cartera de salud informó que análisis realizados por un laboratorio externo acreditado confirmaron que el agua producida por la planta de la Autoridad de Turismo cumple con los estándares establecidos para el consumo.

El Ministerio de Salud (Minsa) certificó que el agua producida por la nueva planta desalinizadora de la Autoridad de Turismo de Panamá en Isla Taboga cumple con los parámetros de calidad requeridos para el consumo humano.

La confirmación llegó tras la evaluación de análisis realizados por un laboratorio externo acreditado, cuyos resultados respaldaron la aptitud del agua distribuida en la isla.

Según informó la cartera sanitaria, la Región Metropolitana de Salud será la encargada de mantener una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de las regulaciones vigentes, en concordancia con la legislación aplicable, para garantizar la calidad del recurso hídrico que se distribuirá a residentes y visitantes de Taboga.