Entre reclamos y silencio: alcalde pide fondos de descentralización y Mulino promete proyectos en reunión con concejales

Los Santos/El fervor patrio y los reclamos políticos se mezclaron este 10 de noviembre en La Villa de Los Santos, durante la conmemoración de los 204 años del Grito de Independencia. Entre banderas, marchas y aplausos, el alcalde Raúl Montenegro aprovechó su intervención en los actos cívicos para lanzar un firme llamado al Gobierno: que cumpla con la Ley 37 de 2009 sobre Descentralización.

Hoy hago este llamado, pero no directamente a la Asamblea Nacional, ni tampoco al señor presidente. Más bien hago un llamado de unión, de unión de los alcaldes y representantes del país. Debemos defender lo que ya está hecho por ley: la descentralización”, expresó Montenegro, ante la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.

El alcalde denunció que los gobiernos locales enfrentan grandes limitaciones para atender las necesidades de sus comunidades.

Solo queremos que se cumpla. No pedimos leyes nuevas ni favores. Hay un presupuesto de bienes inmuebles que se estima en $196 millones para 2026, pero solo $83 millones se destinaron a los municipios. Queremos darle respuesta a nuestra gente, pero necesitamos las herramientas”, afirmó.

Las palabras de Montenegro se suman a las de otros alcaldes —entre ellos los de Panamá, Colón y San Miguelito— que en las últimas semanas han advertido sobre el riesgo del modelo de descentralización. La propia directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, advirtió recientemente que “el modelo está en riesgo” si el Ministerio de Economía y Finanzas no transfiere los fondos que la ley ordena.

En septiembre pasado, Méndez lanzó una advertencia contundente durante la sustentación del presupuesto 2026: el modelo de descentralización está en riesgo si no se asignan los recursos que por ley le corresponden. Dijo que entre 2021 y 2025 la entidad recibió $535,040,647 millones de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBM). Sin embargo, en ese mismo periodo el Estado recaudó $910,751,636.59 millones, lo que significa que la AND no ha recibido ni siquiera la mitad de los fondos.

Durante el acto, el presidente Mulino no reaccionó al reclamo. Tras los actos protocolares, Mulino sostuvo una reunión con el Consejo Municipal de Los Santos, acompañado de ministros y autoridades locales, en la que dio instrucciones para agilizar proyectos en la provincia. Entre las prioridades mencionadas están la rehabilitación de caminos de producción, la construcción del nuevo Hospital Anita Moreno, planes de vivienda y recolección de basura, además de mejoras en seguridad.

En la reunión, el presidente también anunció apoyo al municipio con la entrega de un camión compactador y la revisión del proyecto para instalar una base aeronaval en las costas santeñas, una medida que, dijo, será evaluada con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

Mientras el Gobierno promete soluciones concretas, los alcaldes del país insisten en que sin recursos no hay autonomía local. En La Villa, el espíritu cívico del 10 de noviembre se mezcló con la frustración de las autoridades municipales, que reclaman menos discursos y más cumplimiento.