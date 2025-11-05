Alcalde de Colón cuestiona que más de 2 mil empresas no paguen impuestos municipales

Galván advirtió que esta estructura fiscal “compromete la fortaleza financiera de una institución que tiene que liderar el desarrollo, la transformación y el crecimiento de su región”.

Colón/Durante los actos protocolares del 5 de noviembre, realizados en el Centro de Arte y Cultura de Colón, el alcalde Diógenes Galván expresó su preocupación por la situación tributaria del distrito y el impacto que esta tiene en la capacidad financiera del municipio.

Galván señaló que en el país existe “una dinámica tributaria que impacta de manera irregular a Colón”, y afirmó que la provincia enfrenta un escenario único en materia de recaudación. Según explicó, alrededor de 2,600 empresas no pagan impuestos municipales, lo que incluye a sectores estratégicos como los puertos y el ferrocarril.

El alcalde enfatizó que todas estas compañías operan bajo contratos nacionales, lo que limita la potestad del municipio para aplicar tributos locales. “El vehículo natural de financiación de la administración de una ciudad son los impuestos”, indicó, al cuestionar la excepcionalidad del caso colonense.

“Particularmente en Colón es la única provincia donde pasa; creo que es la única ciudad en el mundo donde eso ocurre”, declaró.

Galván advirtió que esta estructura fiscal “compromete la fortaleza financiera de una institución que tiene que liderar el desarrollo, la transformación y el crecimiento de su región”. Por ello, insistió en la necesidad de replantear el modelo de ingresos municipales.

El alcalde sostuvo que Colón requiere avanzar hacia un municipio capaz de generar su propia independencia financiera, pero para lograrlo se necesita una articulación más amplia, con apoyo de los representantes del Concejo Municipal, del gobierno central y del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien estuvo en la provincia para oficiar los actos de consolidación de la separación de Panamá de Colombia que se celebran precisamente en la provincia de Colón.

