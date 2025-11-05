Fiestas patrias 2025: Colón celebra el 5 de noviembre con ceremonia encabezada por el presidente Mulino

El 5 de noviembre se celebra la consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

Colón/El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este miércoles los actos protocolares del 5 de noviembre en la provincia de Colón, acompañado de ministros de Estado y de la primera dama. Las actividades oficiales se desarrollaron en el Centro de Arte y Cultura de Colón, donde autoridades, empresarios, estudiantes y delegaciones comunitarias participaron en la ceremonia que conmemora uno de los hechos históricos más importantes del país.

La jornada inició con la izada del pabellón nacional, realizada en el exterior del recinto cultural, donde se realizó el juramento a la bandera y se entonó el Himno Nacional. Posteriormente, las autoridades se trasladaron al acto cívico principal dentro del recinto cultural, en el que se recordó la relevancia de esta fecha para la consolidación de la independencia panameña de Colombia.

El 5 de noviembre de 1903 marca el día en que la población colonense, junto a líderes locales, logró evitar el movimiento de tropas colombianas desde Colón hacia la ciudad de Panamá, lo que habría dificultado las acciones que llevaron a la separación del istmo. Las gestiones, acuerdos y presiones ejercidas en esa jornada permitieron asegurar la firma de documentos clave y consolidar el nuevo rumbo político del país.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la participación histórica del pueblo colonense en este acontecimiento nacional y reafirmaron la importancia de mantener viva la memoria de los hechos que permitieron la construcción de la República.

Para las 8:00 a.m., se tiene previsto que tenga lugar la sesión solemne del Consejo Municipal de Colón, con palabras del alcalde Lorenzo Diógenes Galván, el orador oficial Dr. Carlos Tuñón y el presidente Mulino. Durante la ceremonia se entregarán reconocimientos y se rendirá homenaje a figuras destacadas de la provincia.

Los desfiles patrios en Colón iniciarán a las 10:00 a.m., desde la tarima presidencial frente a la entrada principal de la Zona Libre, con la presencia de autoridades nacionales, locales y cuerpos estudiantiles.

