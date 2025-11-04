Reabren áreas de turismo y aventura en parques nacionales de Chiriquí, piden a visitantes usar guías certificados

La apertura coincide con la temporada alta de visitantes que aprovechan los días festivos de noviembre para realizar actividades ecoturísticas en la provincia.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Chiriquí anunció la reapertura de las áreas de turismo y aventura en los parques nacionales Volcán Barú y Parque Internacional La Amistad (PILA), luego de una evaluación de seguridad tras el paso de recientes condiciones climáticas adversas.

El director regional de MiAmbiente en Chiriquí, Ernesto Ponce, informó que, tras varios días de trabajos y revisión en campo, se verificó el buen estado de los senderos y la infraestructura turística dentro de estas áreas protegidas.

“Después del mal tiempo, con una alerta roja y luego una amarilla, ya por fin pudimos revisar en campo el buen estado de nuestros senderos. Algunos de ellos fueron reparados y puestos en condiciones para recibir a todos los visitantes durante estas fiestas patrias”, explicó Ponce.

La apertura coincide con la temporada alta de visitantes que aprovechan los días festivos de noviembre para realizar actividades ecoturísticas en la provincia.

No obstante, MiAmbiente recomienda a los turistas realizar las caminatas y excursiones con guías certificados, para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas de conservación ambiental.

Durante los recorridos de inspección, las autoridades ambientales detectaron indicios de tala ilegal dentro de áreas boscosas pertenecientes a los parques. Ante esta situación, MiAmbiente inició una investigación para identificar a los responsables y determinar el impacto ambiental ocasionado.

Con información de Demetrio Ábrego