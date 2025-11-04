Fiestas patrias: Chiriquí rinde homenaje a los símbolos patrios con desfiles en varios distritos

El Día de los Símbolos Patrios se celebra con desfiles en los distritos de Boquete, Dolega, Tierras Altas, el oriente de Chiriquí, Bugaba y Barú.

Chiriquí/En la provincia de Chiriquí, los actos protocolares en honor a los símbolos patrios iniciaron desde muy temprano en la Casa de Gobierno, con la entrega del pabellón al abanderado de la fecha, el abogado Sidney Sitton, y al orador de fondo de estas fiestas, Francisco Serracín.

Cerca de 40 delegaciones de planteles educativos, bandas de tambores y cornetas, no solamente de escuelas y colegios, sino también de grupos independientes, recorren las calles de David rindiendo tributo a nuestros símbolos patrios.

Tanto el abanderado de la fecha como el orador de fondo señalaron que el Día de los Símbolos Patrios debe ser un ejemplo de patriotismo y civismo, especialmente siguiendo el legado de muchos hombres y mujeres que sirvieron al país y que han forjado nuestra identidad y desarrollo económico.

Francisco Serracin, orador de fondo del 4 de noviembre en Chiriquí, expresó que la distinción, más que honrar a su persona "honra al sector productivo y cafetalero porque hemos logrado poner el nombre de Panamá en alto a través de la producción de los cafeces de especialidad".

Cerca de 20 delegaciones de clubes cívicos y organizaciones de la sociedad civil y económicas participaron de este desfile de los símbolos patrios, que recorrió las principales calles de David.

Información de Demetrio Ábrego