Fiestas patrias 2025: Más de 89 mil vehículos se movilizaron hacia el interior del país en los últimos días

Ciudad de Panamá, Panamá/Unos 89,517 vehículos se desplazaron hacia el interior del país hasta el mediodía de este lunes 3 de noviembre, según el último reporte de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

Durante estos operativos, las autoridades aplicaron 2,367 infracciones de tránsito por diversas faltas al Reglamento de Tránsito, entre ellas exceso de velocidad, desuso del cinturón de seguridad y maniobras peligrosas.

Como parte del plan de movilización por las celebraciones patrias, desde las 2:00 p.m. del viernes 31 de octubre se implementaron operativos de inversión de carriles en dirección al Puente de las Américas, para agilizar la salida de los conductores hacia el interior del país.

Estas medidas se mantuvieron durante tres días consecutivos —viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre— y se reanudará el miércoles 5 de noviembre para facilitar el retorno de los viajeros hacia la ciudad capital.

Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y evitar maniobras temerarias. También exhortaron a los peatones a usar los puentes elevados y cruzar por las zonas señalizadas para prevenir accidentes.