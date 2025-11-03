Reabren el acceso al Parque Nacional Marino Isla Bastimentos tras mejoras en condiciones marítimas

La decisión permite que operadores turísticos, guías, lancheros y visitantes retomen sus actividades en este destino, uno de los más visitados del archipiélago.

Ciudad de Panamá, Panamá/El acceso al Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en Bocas del Toro, fue reabierto este lunes 3 de noviembre luego que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) autorizara nuevamente los zarpes hacia esta área protegida y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendara la reapertura.

La información se dio a conocer por medio del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), quienes indicaron que la decisión permite que operadores turísticos, guías, lancheros y visitantes retomen sus actividades en este destino, uno de los más visitados del archipiélago.

No obstante, las autoridades reiteraron el llamado a cumplir con las medidas de seguridad y atender únicamente la información difundida por los canales oficiales.

MiAmbiente subrayó la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades competentes para garantizar la integridad de los turistas y trabajadores del sector.

Asimismo, destacó que personal de guardaparques, junto con agentes de la Policía Ambiental, se mantiene en el sitio para apoyar las labores de control, seguridad y conservación de los ecosistemas marino-costeros.

Las autoridades instaron a la población a disfrutar de manera responsable de las playas y recursos naturales, y a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y posibles cambios en el acceso.