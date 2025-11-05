Clima en Panamá: Imhpa alerta por aguaceros, tormentas y suelos saturados en varias regiones del país

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y otro por mar de fondo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que durante la mañana de este miércoles 5 de noviembre se prevén lluvias y aguaceros sobre el Caribe, iniciando en zonas marítimas con incursión hacia tierra firme y áreas costeras. Para la tarde, se esperan aguaceros con posibles descargas eléctricas en puntos de la serranía de la comarca Guna Yala, la provincia de Colón y las zonas montañosas del occidente. En horas de la noche, podrían desarrollarse nuevos episodios de aguaceros sobre áreas marítimas con desplazamiento hacia el litoral.

En la vertiente del Pacífico, el Imhpa adelantó que durante la mañana se prevén aguaceros aislados en zonas marítimas, mientras que el resto del sector permanecerá sin fenómenos significativos. No obstante, para la tarde se anticipan aguaceros puntuales sobre Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, la cordillera Central, Coclé, los macizos montañosos de Azuero, así como en sectores de Panamá Norte, Panamá Este y la provincia de Darién. En la noche, podrían registrarse lluvias adicionales hacia el sur de Veraguas, Panamá Este y Darién.

El Imhpa pidió considerar la saturación de suelos en varias regiones del país, particularmente en Bocas del Toro, la cuenca media-alta de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, el norte de Coclé, Colón y Panamá Este, donde podrían producirse ríos acrecentados, áreas anegadas puntuales, deslizamientos de tierra y posibles caídas de árboles.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16°C y 24°C, mientras que las máximas alcanzarán de 29°C a 32°C en el Pacífico, entre 28°C y 30°C en el Caribe y de 23°C a 26°C en la Cordillera Central.

Durante el día predominarán vientos del oeste-noroeste, oeste y suroeste, con velocidades sostenidas entre 5 y 20 km/h.

Las condiciones marítimas en el litoral Caribe presentarán olas de 0.6 a 1.0 metros con periodos de 6 a 8 segundos. En el litoral Pacífico, las olas oscilarán entre 0.9 y 1.4 metros, con periodos más prolongados, de 17 a 19 segundos. El Imhpa reiteró que se mantienen condiciones de precaución bajo aviso de vigilancia.

Mientras que los índices de radiación UV-B estarán entre moderados y muy altos (05 a 10) en gran parte del territorio nacional.

De momento se mantienen activos dos avisos de vigilancia: uno por lluvias significativas y otro por mar de fondo.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta y tomar precauciones en áreas vulnerables a crecidas y deslizamientos ante las condiciones climáticas que pueden generar afectaciones. Las advertencias que debería considerar son:

Evite transitar por calles o caminos inundados.

Mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades de seguridad y locales.

No cruce ríos o quebradas crecidas, ni a pie ni en caballos, ni en vehículo.

Mantenga encendidos sus radios o dispositivos móviles para recibir información oficial.

Tenga preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, documentos y baterías.

Si observa saturación de suelos en los alrededores de su vivienda, salga de la misma y llame a las autoridades de los servicios de emergencia, entre estas el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Los números de emergencias son el 911, 6998-4809 y el 520-4429.

