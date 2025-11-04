Mitradel inspecciona la Cervecería Nacional y da plazo a la empresa hasta el jueves para 'sustentar los despidos'

La titular de Trabajo dijo que se le dio a la empresa hasta el jueves 6 de noviembre, a las 10:00 a.m., para que presente los sustentos de los despidos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) realizó una inspección este martes 4 de noviembre a la Cervecería Nacional, luego de que la empresa anunciara reducción en su planilla, argumentando la caída en las ventas y aumento de impuestos.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, dijo que de manera formal no han recibido denuncias, sin embargo, a raíz de los videos circulados en las redes sociales, se ordenó la inspección y se atendió a los trabajadores.

La titular de Trabajo dijo que se le dio a la empresa hasta el jueves 6 de noviembre, a las 10:00 a.m., para que presente los sustentos de los despidos.

El pasado 1 de noviembre, la Cervecería Nacional, a través de un comunicado, anunció una reestructuración estratégica de su operación en Panamá, a consecuencia de “la caída de ventas en la industria y el aumento de impuestos al sector” como las principales razones que la obligan a "redimensionar su operación".

A través de un comunicado, la empresa panameña informó que la decisión busca "optimizar los procesos" y "garantizar la

sostenibilidad a largo plazo" en un entorno económico desafiante. La adecuación operativa incluye "desvinculaciones" de personal. La compañía aseguró que el proceso se llevó a cabo en "apego a las leyes panameñas" y que se han "garantizado todos los derechos" de los excolaboradores.

En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que no se ha realizado un aumento reciente en los impuestos a las bebidas alcohólicas.

Reacciona el MEF

En un comunicado, el MEF explicó que durante la actual administración no se ha aprobado ningún incremento ni modificación en las tasas o tributos que administra la Dirección General de Ingresos (DGI). La institución enfatizó que no ha habido cambios tributarios que afecten a las empresas productoras de bebidas alcohólicas ni a otros sectores económicos.

El ministerio recordó que los ajustes al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicados a las bebidas alcohólicas fueron aprobados en gobiernos anteriores, específicamente durante las administraciones de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo, con el propósito de financiar los compromisos del Estado con jubilados y pensionados.

El MEF explicó que la Ley 438 de 2024, promulgada el 14 de junio de ese año, establece que desde el año fiscal 2025 los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un bono permanente anual de B/. 140.00, financiado directamente por el Tesoro Nacional. Dicha ley, denominada “Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”, introdujo además un ajuste al ISC sobre bebidas alcohólicas.

La norma fijó una tasa de B/. 0.065 por cada grado de contenido alcohólico por litro, en comparación con la anterior tarifa de B/. 0.045, lo que representa un incremento del 44 % respecto al impuesto previo. Este ajuste, precisó el ministerio, no fue implementado por la administración actual, sino que ya estaba contemplado en la legislación vigente desde 2024.

Por su parte, Cervecería Nacional emitió un segundo comunicado en el que señaló que el aumento de impuestos al sector de bebidas alcohólicas entró en vigor en junio de 2024 tras la aprobación de la Ley 438 durante la administración pasada.

Cervecería Nacional sostuvo que mantiene más de mil empleos activos y continuará aportando al desarrollo del país a través de sus programas de responsabilidad social corporativa, enfocados en sostenibilidad, reciclaje y apoyo a comunidades locales.

La Ley 438 de 2024, mencionada en el comunicado, introdujo un aumento en el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, medida que, según diversas compañías del rubro, ha incrementado los costos de producción y distribución en el país.

No se contemplan impuestos

El domingo 2 de noviembre, el viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, aclaró que el Gobierno Nacional no contempla en este momento ningún incremento de impuestos ni ajustes en las tasas tributarias, en respuesta al comunicado que emitió el sábado la Cervecería Nacional.

