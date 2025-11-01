MEF desmiente aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas tras despidos en Cervecería Nacional

La entidad recordó que el alza en el impuesto a estas bebidas se realizaron durante pasadas administraciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá desmintió que exista un aumento reciente en los impuestos a las bebidas alcohólicas, luego de que la Cervecería Nacional emitiera un comunicado atribuyendo parte de su reestructuración operativa y despidos de personal al alza de los tributos del sector.

Te puede interesar: 🔗Cervecería Nacional anuncia reestructuración de sus operaciones por 'caída de ventas y alza de impuestos'

En un comunicado, el MEF explicó que durante la actual administración no se ha aprobado ningún incremento ni modificación en las tasas o tributos que administra la Dirección General de Ingresos (DGI). La institución enfatizó que no ha habido cambios tributarios que afecten a las empresas productoras de bebidas alcohólicas ni a otros sectores económicos.

El ministerio recordó que los ajustes al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicados a las bebidas alcohólicas fueron aprobados en gobiernos anteriores, específicamente durante las administraciones de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo, con el propósito de financiar los compromisos del Estado con jubilados y pensionados.

El MEF explicó que la Ley 438 de 2024, promulgada el 14 de junio de ese año, establece que desde el año fiscal 2025 los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un bono permanente anual de B/. 140.00, financiado directamente por el Tesoro Nacional. Dicha ley, denominada “Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”, introdujo además un ajuste al ISC sobre bebidas alcohólicas.

La norma fijó una tasa de B/. 0.065 por cada grado de contenido alcohólico por litro, en comparación con la anterior tarifa de B/. 0.045, lo que representa un incremento del 44 % respecto al impuesto previo. Este ajuste, precisó el ministerio, no fue implementado por la administración actual, sino que ya estaba contemplado en la legislación vigente desde 2024.